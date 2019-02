Quand ton ado en demande trop

Je suis une mère séparée avec de petits moyens. Mon ado, qui voit son père deux fins de semaine par mois, revient toujours avec de l’argent qu’il lui a donné. Il me fait alors savoir que je suis cheap de ne pas lui en donner autant. Ça me fait mal chaque fois, mais je ne peux pas lui en donner autant que son père puisque je boucle à peine mon budget. J’aimerais que son père lui en donne moins pour diminuer la pression sur moi, mais on ne se parle pas depuis qu’il a quitté la maison il y a quatre ans. Comment solutionner mon dilemme ?

Anonyme

Vu l’impasse actuelle, ne serait-ce pas une belle occasion de renouer un dialogue, important pour l’avenir de votre enfant, avec son père ? Vous pourriez fixer avec lui un montant maximal à lui donner dont vous n’assumeriez que la partie congrue vu vos finances, en rendant votre fils conscient des raisons de ce partage inégal. L’administration d’un budget fait aussi partie des notions à inculquer aux enfants.