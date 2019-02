Rappel majeur pour le Ford F-150

Le constructeur américain Ford a annoncé le rappel de près de 1,5 million de véhicules en Amérique du Nord, principalement en raison d’un problème de transmission.

La grande majorité des unités concernées sont des modèles F-150 des années 2011 à 2013 équipés d’une transmission automatique à six rapports.

Sur ces transmissions, un défaut de fabrication fait en sorte que le véhicule peut soudainement rétrograder au premier rapport. Au moins cinq accidents auraient été répertoriés en lien avec ce problème.

Environ 221 000 unités canadiennes sont concernées par ce rappel. Les modèles touchés ont été construits entre avril 2010 et octobre 2013 à l’usine de Dearborn et entre mai 2010 et novembre 2013 à l’usine de Kansas City.

D'autres rappels

Ford a également procédé à un rappel de nature différente sur certaines unités des modèles suivants:

Sur les trois premiers modèles, l’affichage digital qui remplace les cadrans derrière le volant pourrait s’éteindre soudainement. Pour ce qui est de la Lincoln Continental, un défaut du loquet de la portière est en cause.

Pour vérifier si votre véhicule fait partie de ce rappel, il suffit d’avoir son numéro d’identification (NIV) en main et de visiter ce site web.