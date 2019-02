Série télé sur le Wu-Tang Clan: ça se précise!

La plateforme de streaming Hulu diffusera prochainement Wu-Tang: An American Saga, une série basée sur l’incroyable histoire du groupe de rap Wu-Tang Clan.

Ashton Sanders (Moonlight) ou encore Shameik Moore (Spider-Man: Into the Spider-Verse) feront partie de la distribution.

Pour le moment, aucune date de diffusion n’a été évoquée.

Annoncée en octobre 2018 par Hulu, la série Wu-Tang: An American Saga consacrée au célèbre groupe de hip-hop dévoile désormais sa distribution.

Les téléspectateurs pourront y découvrir Ashton Sanders (Moonlight), Shameik Moore (Spider-Man: Into the Spider-Verse), Siddiq Saunderson (Messiah), Marcus Callender (Power), Zolee Griggs (Ballers) et Erika Alexander (Get Out).

Ashton Sanders deviendra RZA

Ces derniers interpréteront soit des membres du groupe, soit des personnes extérieures mais tout aussi importantes.

Ainsi Ashton Sanders entrera-t-il dans la peau de Bobby Diggs en passe de devenir l’iconique RZA, le meneur du groupe.

Shameik Moore sera Sha Rader, un jeune garçon qui a vécu dans la rue.

Siddiq Saunderson deviendra Dennis «D-Love» Coles, également connu sous le pseudonyme de Ghostface Killah.

Marcus Callender interprétera Power, l’un des gros bonnets de la ville, tandis que Zolee Griggs jouera le rôle de Shurrie, la petite amie de Dennis.

Enfin, Erika Alexander deviendra Linda, une mère de quatre enfants qui traverse des moments difficiles. Débarrassée d’un mari violent, elle ne fait que travailler, malgré ses problèmes avec ses enfants.

Créée par RZA, la série comportera 10 épisodes écrits par Alex Tse (Superfly). Chris Robinson (The New Edition Story) sera le réalisateur et coproducteur exécutif du premier épisode.

Ce ne sera pas la première fois que le réalisateur s’attaque à la genèse d’un groupe de musique pour la télévision: Chris Robinson a réalisé une minisérie de trois épisodes intitulée The New Edition Story, qui retraçait l’ascension du groupe de R&B américain New Edition, en 2017, pour la chaîne spécialisée Black Entertainment Television.

Les autres membres du groupe, Ghostface Killah, Inspectah Deck, Masta Killa, GZA et Ol' Dirty Bastard Estate interviendront comme consultants sur la série.

Wu-Tang: An American Saga reviendra sur la formation du groupe dans les années 1990 à New York, lorsque le trafic de cocaïne et de crack était à son paroxysme.

L’histoire suivra la vie des différents membres du groupe, mais surtout celle de Bobby Diggs, alias RZA, qui a réussi à réunir une douzaine de jeunes hommes noirs pour les diriger vers le monde de la musique au lieu de celui du crime.

Une histoire de conte de fées improbable qui a donné naissance à l’un des groupes les plus emblématiques du rap game.