SNC: Trudeau persiste et signe

Le premier ministre Trudeau maintient avoir clairement indiqué à son ex-ministre de la Justice que la décision entourant le procès criminel de SNC-Lavalin était la sienne.

M. Trudeau est revenu une nouvelle fois, mercredi, sur une discussion qu’il aurait eue en septembre avec Jody Wilson-Raybould au sujet de la firme d’ingénierie. Il a assuré lui avoir alors dit que toute décision lui revenait.

«Si elle a senti par la suite de la pression, c’était sa responsabilité de le signaler, ce qu’elle n’a pas fait», a répété M. Trudeau en mêlée de presse à Sudbury, en Ontario.

Au même moment, un comité des Communes était réuni à Ottawa afin de déterminer s’il enquêtera sur l’affaire alléguée d’ingérence politique et de quelle façon.

Le «Globe and Mail» a rapporté la semaine dernière que le bureau du premier ministre aurait exercé des pressions soutenues sur l’ex-ministre de la Justice pour qu’elle aide SNC-Lavalin à éviter un procès pour fraude et corruption.

Les conservateurs et les néodémocrates ont demandé au comité permanent de la Justice et des droits de la personne de faire la lumière sur l’affaire en rencontrant neuf haut placés gouvernementaux, dont Mme Wilson-Raybould et le nouveau ministre de la Justice, David Lametti.

Cette enquête s’ajouterait à celle déclenchée plus tôt cette semaine par le commissaire à l’éthique.

Mme Wilson-Raybould, qui avait été rétrogradée à la tête du ministère des Anciens Combattants, a claqué la porte du cabinet des ministres mardi.

Invité à fournir plus de détails, mercredi, sur la discussion de septembre à laquelle il faisait référence, M. Trudeau a répété que tout s’était déroulé dans les règles.

«On a toujours accompli nos engagements de stimuler l’économie et de créer des emplois. [...] Ce sont des conversations qu’on a de façon constante, mais toutes les normes ont été respectées.»