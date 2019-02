Tartare saumon-thon

Appliquez-vous à la taille des cubes de poisson et de légumes pour une belle apparence et un équilibre des textures en bouche. Si vous aimez le piment, n’hésitez pas à en ajouter un peu plus dans la recette pour réchauffer l’atmosphère.

1. Dans un grand bol, mélanger les cubes de saumon et de thon, l’oignon et la moitié du piment. Arroser de la moitié du jus de citron et de tequila. Couvrir et réfrigérer 20 minutes.