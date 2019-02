Tarte chocolat-cognac

1. Dans un robot culinaire, mélanger par petits coups les biscuits Graham, le cacao, la cassonade et le beurre jusqu’à l’obtention d’une mouture compacte. Transférer le mélange dans un plat à tarte à fond amovible, en pressant avec les doigts pour bien faire adhérer. Réfrigérer 30 minutes.

3. Dans une casserole, faire chauffer la crème à fouetter et le cognac sans laisser bouillir. Verser sur les pastilles de chocolat et mélanger à la spatule jusqu’à ce que tout le chocolat soit fondu. Incorporer immédiatement la crème fraîche et la vanille.