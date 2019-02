Une découverte qui détruit une vie

Je vis un drame intérieur et je ne sais pas vers qui me tourner. L’été de mes 15 ans, mon frère et moi avions la maison de nos parents à nous deux pour la fin de semaine et nous organisions parfois des partys dans le sous-sol avec notre petite gang d’amis, toujours les mêmes. Comparativement aux histoires que j’entends concernant les jeunes d’aujourd’hui, nous étions pas mal sages. Nous nous contentions de bière et de vin, car les cigarettes et le pot étaient interdits vu que ni mon frère ni moi n’en consommions et que nous ne voulions pas laisser de traces pour le retour des parents.

Certains soirs, nous buvions beaucoup et je m’endormais soûle morte, mais en confiance, sachant que mon grand frère viendrait me porter dans mon lit. Vingt ans ont passé, et le mois dernier mon frère s’est fait accuser de méfaits à caractère sexuel par deux de ses élèves. Ce qui, vous l’imaginez, a créé toute une tempête d’émotions dans la famille.

La nuit du jour où l’accusation a été rendue publique, je me suis endormie en pleurs et je me suis réveillée en hurlant. Mon cauchemar était si réaliste que j’ai su d’instinct qu’il s’agissait d’une réalité bien enfouie qui remontait à la surface : mon frère, à plus d’une reprise, avait profité de mon sommeil profond de jeune ivrogne pour me violer. Le pire, c’est que parfois je reprenais conscience pour me rendre compte de ce qu’il faisait et pour aimer cela.

Vous imaginez-vous comment je me sens aujourd’hui ? Par moments, je me dis que je devrais le dénoncer moi aussi. Puis la simple pensée de la peine que je causerais à nos parents me retient. Sans compter que même s’il m’a fait ce que je pense, mon frère a toujours été bon pour moi, et je l’aime. Seriez-vous d’accord que dans mon cas personnel, toute vérité ne soit pas bonne à dire ?

Anonyme

Sans rien précipiter pour ne pas multiplier les dégâts, ça ne veut pas dire pour autant qu’il faille continuer de faire l’impasse sur ce qui vous est arrivé. Il est important pour vous d’aller au fond des choses pour vous libérer de ce trop gros secret qui, certainement à juste titre, vous obsède. Si vous en avez les moyens, une thérapie s’avérerait la première et plus importante chose à faire. En parallèle à une thérapie, ou à défaut s’il y a lieu, il serait urgent que vous vous adressiez au Regroupement des CALACS (Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel) pour profiter de leurs 40 ans d’expertise dans le domaine. On vous y proposera une aide personnalisée ainsi que de l’accompagnement qui vous seront utiles pour décider de la suite à donner à cette affaire dans votre meilleur intérêt.