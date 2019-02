[VIDÉO] Des dizaines d’ours polaires terrifient une ville russe et c'est l'état d'urgence

Les résidents d’une petite ville russe font face à un curieux problème.

Au moins 52 ours polaires ont été aperçus dans les rues de Belushya Guba depuis décembre.

Les animaux se déplacent en groupes de trois à six et essaient d'entrer dans divers édifices, à la recherche de nourriture.

Quelques résidents ont été légèrement blessés en tentant de faire fuir les bêtes, mais les ours polaires ne seraient pas agressifs outre mesure.

Un état d’urgence a été décrété dans la petite municipalité de moins de 3000 habitants. Tous les déplacements doivent maintenant être faits en voiture, peu importe la distance.

Des clôtures ont aussi été érigées autour des écoles et de certains édifices de bureaux.

L’armée patrouille dans les quartiers de la ville et tente d'éloigner les bêtes en tirant des coups de feu dans les airs et avec des bruits de klaxon. Étant donné que les ours polaires sont une espèce en voie d’extinction, il est bien sûr illégal de les tuer.

Le réchauffement climatique semble être la cause principale de cette invasion.

L’amincissement de la banquise a privé les ours polaires de leur terrain de chasse de prédilection. Ils se dirigent maintenant vers le nord, où la glace est plus solide, et s’arrêtent en chemin quand ils trouvent de la nourriture.