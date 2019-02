[VIDÉO] Marina Bastarache raconte la fois où son chum lui a fait la grande déclaration

Pour notre plus grand bonheur, on a eu la chance de fouiller dans la garde-robe de l’animatrice et youtubeuse Marina Bastarache.

De sa robe de bal des finissants qu’elle trouve ultra-gênante à sa collection de sacs à main de luxe, en passant par son look préf de tous les temps, l’influenceuse a partagé tous les secrets derrière son style de feu.

Découvrez où et comment le chum de Marina lui a fait sa déclaration d’amour:

