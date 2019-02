[VIDÉO] Pierre Arcand reprend une expression de Gabriel Nadeau-Dubois

Gabriel Nadeau-Dubois a surnommé Éric Caire de «shérif de La Peltrie», la semaine dernière, mais ce mercredi, c’était au tour de Pierre Arcand d’utiliser cette image à l’Assemblée nationale.

«Le premier ministre, après avoir dénoncé pendant des années ce qu’il qualifiait de bordel informatique... eh bien, le shérif de La Peltrie ne voit plus maintenant l’intérêt de faire enquête», a déclaré le chef intérimaire du Parti libéral du Québec, lors de la période de questions.

M. Arcand énuméraient des dossiers où, à son avis, la Coalition avenir Québec a «improvisé» ou a fait «volte-face».

Le leader parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, avait utilisé cette expression la semaine dernière pour qualifier le ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale.

«Moi, je me souviens d’un certain shérif de La Peltrie qui dégainait plus vite que son ombre quand venait le temps de dénoncer des nominations partisanes», avait-il affirmé, faisant référence à la nomination de Catherine Loubier au poste de Déléguée générale du Québec à New York par le gouvernement Legault. Cette dernière a travaillé comme adjointe au cabinet du premier ministre François Legault.

Ça nous a inspiré un petit montage vidéo digne des meilleurs films westerns.

Aurons-nous un Oscar? On en doute fortement...