Voies fermées en raison de la tempête: de nombreux camionneurs contraints d'attendre

La tempête de neige de mercredi a pris en otage de nombreux camionneurs qui ont dû trouver refuge en plein parcours, alors que la météo a forcé les autorités à fermer plusieurs axes routiers pendant de longues heures.

Daniel Vallières, qui était parti de Villeroy vers 3 h du matin mercredi, attendait patiemment à la Halte Routière de Chaudière-Appalaches, en bordure de l’autoroute 20 dans le secteur de Saint-Nicolas.

Photo Catherine Bouchard

Le routier, qui attendait toujours la réouverture du tronçon fermé de l’autoroute 20 en milieu de journée, estime qu’il devra encore patienter encore de nombreuses heures.

«Je ne prévois pas repartir avant jeudi matin. Il annonce encore de forts vents entre Lévis et Montmagny», indique M. Vallières, affichant un sourire malgré tout. Le camionneur doit se rendre à Edmundston, au Nouveau-Brunswick, pour y porter une commande de chaux. «Je suis tanné, mais je n’ai pas le choix d’attendre, lance-t-il. Je me suis arrêté ici, car c’est l’endroit le plus sécuritaire.»

Tout comme lui, plusieurs dizaines de camionneurs étaient stationnés à la halte de Saint-Nicolas.

La routière Rita Kelley a appris mercredi midi qu’elle ne pourrait poursuivre sa route jusqu’à Moncton, également au Nouveau-Brunswick, sa destination finale.

La dame qui conduit un camion de type 53 pieds, a fait la route depuis Toronto. Elle conduit dans la tempête depuis deux jours.

Photo Catherine Bouchard

«Les routes ne sont pas belles et la visibilité est mauvaise, mais c’est l’hiver», laisse-t-elle tomber.

Elle s’était arrêtée à la halte routière pour dégager son pare-brise d’un morceau de glace, mais elle devra finalement y patienter plus longtemps.

«Je n’ai jamais été arrêté aussi longtemps», lance-t-elle, en apprenant que plusieurs voies étaient fermées depuis hier soir et qu’elles pourraient l’être encore plusieurs heures.

«Normalement, ça arrive lorsqu’il y a des accidents, mais ça prend le temps que les autorités dégagent les voies et ensuite on repart», poursuit Mme Kelley.