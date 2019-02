LAROCHE, Jacqueline Roy



À l'hôpital Saint-François d'Assise, le mardi 5 février 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Jacqueline Roy, fille de feu Vital Roy et de feu madame Lucie Thibodeau. Elle demeurait à Vanier et était native de Opasatika. (Ex-propriétaire du restaurant Lynn et Ann. Place Fleurs de Lys).et à 13h la famille recevra les condoléancesMadame Roy, épouse de feu monsieur George Laroche, laisse dans le deuil ses enfants: Lynn (Pierre), Anne (Paul), Martin (Carolle), feu George; ses petits-enfants: Pierre-Luc (Anne), Raphaël (Vicky), Marielle (Yan) et ses arrière-petits-enfants: Antoine et Elisabeth, ainsi que Bryan; sa sœur Agathe Roy (feu Jacques Brousseau); sa belle-sœur Pierrette Lachance (feu Clifford Laroche), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie le personnel des soins palliatifs du 8e étage de l'hôpital Saint-François d'Assise pour les bons soins prodigués et leur humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec, 3750, boul. Crémazie Est, suite 500, Montréal, QC H2A 1B6, ou à la Fondation du CHU de Québec (soins palliatifs), 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec. Elle a été confiée à la maison funéraire