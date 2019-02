MARQUIS, Claire Thibault



Au CHSLD Vigi Saint-Augustin, le 1er février 2019, à l'âge de 74 ans, est décédée dame Claire Thibault, épouse de feu monsieur Mario Marquis. Elle demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures, autrefois de Sept-Iles.Complexe de la Cité1600, av. Le GendreQuébec, QC, G2G 2W5de 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Richard (Diane), Marlaine (feu Janick) et Johanne (Louis-Claude); ses petites-filles: Mélina, Frédérik, Lydia et Clara ainsi que sa sœur, ses frères, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sa fille Marlaine tient à remercier spécialement le personnel du CHSLD Vigi Saint-Augustin pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des bénévoles du CHSLD Saint-Augustin, 4954, rue Clément-Lockwell, Saint-Augustins-de-Desmares, Québec, G3A 1V5.