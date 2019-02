JACQUES, Daniel



À son domicile de Saint-Janvier de Joly, le 6 février 2019, à l'âge de 59 ans et 11 mois, est décédé monsieur Daniel Jacques, époux de madame Jacinthe Leclerc. Il était le fils de madame Aline Gagnon et de feu monsieur Jean Jacques et le frère de feu André. Il laisse dans le deuil, outre son épouse et sa mère, son fils Jonathan (Catherine Cauchon) et son petit-fils Lucas. Sont aussi affectés par son départ, ses beaux-frères et sa belle-sœur: Denis (Hélène Lefebvre) et Marc Leclerc, son neveu Alexandre Leclerc, sa nièce Geneviève Leclerc (et sa fille Mackenzie), ainsi que ses oncles, tantes, cousins et cousines, autres parents et amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix. Divers formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraireà compter de 12h30.