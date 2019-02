HÉBERT, Rachel Bédard



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 31 janvier 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Rachel Bédard, épouse de M. Fernand Hébert. Elle demeurait à Sainte-Marguerite. La famille vous accueillera à lasamedi le 16 février 2019 de 9 h à 10 h 45.Elle laisse dans le deuil outre son époux: Fernand Hébert, ses enfants: Yvon (Sylvie Bourque), François (Lise Laverdière), Bruno (Sylvie Lachance), Anne, Sonia (Marius Cloutier) et André (Lucie Audet); ses frères et sœurs: feu Simone (feu Adélard Pelchat), Rose-Annette (Laurent Amyot), feu Antoinette (feu Léopold Boulet), feu Fernand (feu Louisette Nadeau); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Gérard, feu Jean-Louis, feu Rosaire (Carmelle Landry), feu Madeleine, feu Imelda, feu Victorin (Lise Faucher), feu Marie (feu Victor Drolet). Elle laisse également dans le deuil ses 15 petits-enfants et 20 arrière-petits-enfants, neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier le Docteur Christian Lessard ainsi que le personnel et médecins de l'équipe de gériatrie de l'Hotel-Dieu-de-Lévis. Dons suggérés: Fabrique de Sainte-Marguerite.