10 suggestions pour la Saint-Valentin

Whitney Houston, Whitney Houston

Photo courtoisie

Non seulement le premier album de Whitney Houston contient quelques-unes de ses plus célèbres chansons d’amour – Saving All My Love For You et sa reprise de The Greatest Love of All – mais, au surplus, il avait été mis en vente le 14 février 1985. Tragiquement, la chanteuse a rendu l’âme trois jours avant la Saint-Valentin, en 2012.