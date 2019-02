TANGUAY, Pauline



Au CISSS Alphonse Desjardins / l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 8 février 2019, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Pauline Tanguay, fille de feu madame Graziella Labrecque et feu monsieur Louis Tanguay. Elle demeurait à Lévis. La famille accueillera parents et ami(e)s à l'église de St-Raphaël 86 rue principale St-Raphaël-de-Bellechasse, samedi le 16 février 2019 de 13 h à 13 h 55,et de là au cimetière paroissial à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu André, Alain (Chantal Deslauriers), Gaétan, Francine; ses petits-enfants: Félix, Philippe et Laurent; sa sœur madame Yolande Tanguay (feu Maurice Vermette), feu Fernande (feu Raymond Paradis), feu Éliane (feu Émile Guillemette), feu Florien, feu Marie-Jeanne (André Doyon), feu Claude, feu Aline (Charles Létourneau); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La direction des funérailles a été confiée à la