PIGEON, Michel



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 6 février 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Michel Pigeon, époux de Dame Cécile Duguay. Il était le fils de feu M. Venant Pigeon et de feu Dame Jeanne D'Arc Lacombe. Il laisse dans le deuil outre son épouse ses enfants: Christian Gravel (Caroline Dumont), et Christine Pigeon (Éric Bernier); ses petits-enfants: Anne-Sophie, Matis, Marie-Soleil et Alicia. Il laisse également dans le deuil ses frères et sa sœur: Marcel (Madeleine Jobin), Diane (Guy Michaud) et feu Pierre (feu Solange Fortier), ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Duguay: Raymond (Huguette Pigeon), Réal, Robert (Denise Hardy), Lucien, Denise et Diane (Richard Giroux), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines autres parents et amis.où la famille recevra les condoléances de midi à 14h. La direction des funérailles a été confiée auLa famille désire remercier le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Québec (soins palliatifs) ainsi qu'au Dr Marjolaine Tremblay, pour les bons soins prodigués à M. Pigeon. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don au CHU de Québec (Soins palliatifs de l'Hôtel- Dieu de Québec) 10 Rue de l'Espinay, Québec, QC G1L 3L5.