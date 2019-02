MARTINEAU, Huguette Poulin



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 27 janvier 2019, à l'âge de 84 ans et 6 mois, est décédée madame Huguette Poulin, épouse de André Martineau, fille de feu madame Marie-Jeanne Houde et de feu monsieur Réal Poulin. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 14h à 16h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil, outre son époux André Martineau, ses enfants: Pierre, Nathalie (Stéphane), Christian et Hélène; ses petits-enfants: Éliza, Mellyssa, Laurence, Enrick, Sandrine et Mathieu; son beau-frère Gaby Larrivée; ses nièces et son neveu: Sylvie, Lyne et Dany ainsi que plusieurs ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec Téléphone: 418 527-4294 Courriel : info@societealzheimerdequebec.com Site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.