SIMONEAU, Nicole



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 7 février 2019, à l'âge de 72 ans, est décédée madame Nicole Simoneau, épouse de monsieur Donald Lessard et fille de feu monsieur Paul Simoneau et de dame Yvette Létourneau. Elle demeurait à Lévis. La famille recevra les condoléances à la, jour des funérailles à compter de 9h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Donald, sa mère: Yvette Létourneau (feu Paul Simoneau), ses frères et sœurs: feu Louise, André (Marie-Paule Lemieux), Jacques (Diane Richard), Germain (Nicole Tardif), feu Raymond, Huguette (Vianney Soucy), Claudette, Sylvie (Yan Beaulieu); son beau-frère: Gilles Lessard (Simone Boulanger), ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier sincèrement Dre Marie-Ève Girard, ainsi que l'équipe des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du Cancer ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la