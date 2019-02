MARTEL, Guy



À son domicile, le 7 février 2019, à l'âge de 67 ans et 5 mois, est décédé subitement monsieur Guy Martel, époux de madame Lyne Bussières, fils de feu monsieur Jean-Baptiste Martel et de feu madame Marie-Anne Vadeboncoeur. Il demeurait à Donnacona. La famille recevra les condoléances au, à partir de 12 h,Monsieur Martel laisse dans le deuil outre son épouse, ses fils: Mathieu (Sara-Ève Morin-Desgagnés) et Jean-Philippe (Marie-Pier Couture); sa petite-fille adorée Rose-Marie Martel; son frère Jean-Luc; ses beaux-frères et belles-soeurs: Guy Bussières (Nicole Godin), Denis Bussières (Marie-Judith Leclerc) ainsi que Ginette Lavallée (Léo Rousseau), Nicole Lavallée (Réjean Lachance), ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Compensez l'envoi de fleur par un don à la Société Saint-Vincent de Paul de Donnacona, C.P. 4001, Donnacona, G3M 2X2