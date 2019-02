CADORET, Hélène Couture



C'est avec une grande tristesse, que nous vous annonçons le décès de madame Hélène Couture, décédée le 2 février 2019, épouse de monsieur Yvon Cadoret, fille de feu monsieur Wilfrid Couture et de feu madame Alberta Demers. Elle demeurait à Lévis, secteur Breakeyville. Outre son amoureux Yvon, elle laisse dans le deuil son fils adoré Marco, qu'elle aimait tant et ses deux beaux trésors Zachary et Aurélie qui lui ont donné beaucoup d'amour, de joie et des tonnes de bonheur, ainsi que la mère des deux trésors Marie-Andrée Forgues. Elle laisse dans le deuil son frère Roland (Micheline Duquet), sa soeur Noëlla (Rénald Demers); ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousins, cousines, et ami(e)s des familles Couture et Cadoret. Elle laisse également dans le deuil ses grandes ami(e)s Jeannine H., Marjolaine, Chantal, Hélène et Ghislain. Un énorme merci à ma soeur Noëlla pour tous les soins qu'elle m'a donnés avec beaucoup d'amour. Merci à mes nièces Annie et Murielle (Réal) pour toutes les belles surprises qu'elles m'ont apportées. Merci à tout le personnel du CLSC de Lévis pour son dévouement et les bons soins prodigués. Un merci spécial à mon médecin monsieur Gilles Caron et au Dr Michel Côté, pour leur dévouement, leurs encouragements et pour les bons soins que j'ai reçus. Selon les volontés d'Hélène, il n'y aura pas de cérémonie, ni de liturgie, et les cendres ont été déposées au Columbarium Claude Marcoux privément.