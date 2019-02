LAFRANCE, Roger



Au Centre d'hébergement d'Assise, le 9 février 2019, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Roger Lafrance, fils de feu Henri Lafrance et de feu Bernadette Paradis, époux de dame Pierrette St- Michel. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 18 h à 20 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Pierrette St- Michel; sa fille Julie (Patric Menard), ses petits-enfants: Vincent et Véronique; ses frères et sœurs: Jean-Marie (Marie-Rose Valiquette), Louisette (feu Claude Lachance), feu Claudette (feu Paul Lortie), Yvon (feu Alice Turcotte), feu René, Denise et Marc. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille St-Michel: Abbé Jacques, Lise, Céline (feu Jean-Pierre Mercier), Guy (Marie Boucher), Yvan, Serge, François (Lucille Morin) et Alain ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier Les Jardins du Manoir et le Centre d'hébergement d'Assise pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, G1L 3L5, Tél : 418-525-4385.