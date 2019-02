GUAY, Clément



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 11 février 2019, à l'âge de 78 ans, entouré de l'amour des siens, est décédé monsieur Clément Guay, fils de feu Joseph-Émile Guay et de feu Germaine Roberge. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil son épouse Nicole, ses enfants: Caroline et Martin (Marie-Michelle Dugal) et son petit-fils Thomas; ses frères et soeurs: feu Paul-Émile (feu Murielle Gelly), Thérèse, feu Jean-Claude (Julie Clavet), Louisette, Raymond (Julie Sanfaçon); sa belle-mère Jeannine Guay (feu Albéric Guay); ses belles-soeurs et beaux-frères de la famille Beaulieu: Huguette (Normand Plourde), Françoise (Barry Watkin), Diane (feu Raymond Lamontagne), Liliane (Réal Samson), Louise (Gilles Lavoie), Doris (Michel Gosselin); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille tient à remercier particulièrement la docteure Christine Gosselin, ainsi que tout le personnel soignant de l'unité des soins palliatifs et des autres départements de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la section Chaudière-Appalaches de la Société canadienne de la sclérose en plaques (4060, boulevard Guillaume-Couture, bureau 104, Lévis, Québec, G6W 6N2, https://scleroseenplaques.ca/section/chaudiere-appalaches). La famille vous accueillera aule dimanche 17 février 2019 de 9h à 12h.