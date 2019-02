CÔTÉ, Rose-Alma Laflamme



Entourée de l'amour des siens, au CISSS Alphonse Desjardins / Hôtel-Dieu de Lévis, le 7 février 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Rose-Alma Laflamme, fille de feu monsieur Joseph Laflamme et de feu madame Alvina Blais et l'épouse de feu monsieur Roger Côté. Elle demeurait à Beaumont autrefois de St-Vallier Bellechasse. La famille accueillera parents et amis à l'église de St-Vallier-de-Bellechasse, 369 de l'église, St-Vallier-de-Bellechasse,de 9 h à 11 h 20.et de là au cimetière à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Maurice (Françoise Guillemette), feu Murielle (Michel Desjardins), Jacques (feu Ghislaine Breton, feu Céline Aubut, Lynda Laflamme) et ses enfants: Hugo Houde (Audrey Normandeau), Audray Houde, Adam Houde (Amélie Dion), Suzanne (René Corriveau), Martine (Jean Gaumond); ses petits-enfants: Mélanie Boulianne (François Daigneault), Stéfan Côté, Sébastien Côté (Marie Bernier), Jessy Corriveau (Jean-Claude Boily), Samuel Gaumond (Catherine Morin), Sarah Gaumond (Charles Minville); ses arrière-petits- enfants: Maxime et Clara-Rose, Béatrice et Charlotte, Frédérique et Sarah; son frère et ses sœurs: feu Paul-Émile (Monique Therrien), feu Yvette (feu Paul-Émile Montminy), Marie-Paule (feu Jacques Demers); ses beaux-frères et ses belles-sœurs: feu Marguerite (feu Adjutor Tanguay), Réal (Louisette Bernard), Fernand (feu Jeannette Bolduc), Marie-Rose (feu Robert Gourgues), Jean-Marc (feu Jocelyne Coulombe), Lucette (feu Léo Gagnon), Julien (Lise Blais); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Remerciement au personnel de la Résidence à la Croisée du bonheur de Beaumont ainsi qu'à Cathy et Josée et de l'urgence de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur grand dévouement, leurs bons soins prodigués et leur attention qu'ils ont portés envers notre mère. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de St-Vallier ou des messes. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire