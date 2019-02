BÉGIN, Louise



À l'Hôpital Laval, le 29 janvier 2019, à l'âge de 77 ans, est décédée dame Louise Bégin, fille de feu monsieur Roland Bégin et de feu dame Béatrice Audet. Elle était l'épouse de feu monsieur Léopold Messier. Elle demeurait à Québec.de 9 heures à 11 heures.Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Denis (France Montreuil), Michel (Sylvie Lirette), Diane (Gérard Morency), Manon (Réal Roy), Ghislain (Marie-Josée Rochon) et Nancy (Serge Marcotte); ses petits-enfants : Valérie (Alexandre), Alexandre (Louisabelle), Jessie (Jacques), Rébecca, Maxime (Lysiane), Sandra (Pierre-Luc), Roxanne (Jonathan), Amélie (David), Clément, Marilou et Félix; ses sœurs : feu Carmelle (Paul Jolin), Camille (feu Paul-Émile Fortier) et Lucille (Léandre Lamontagne); ses arrière-petits-enfants : Emmanuel, Camille, Lisaelle, Mianne, Mia, Jayden, Eden, Lexie et Lenox, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel soignant de l'IUCPQ pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-683-8666 ou au www.cancer.ca.