ROY, Mance



Au CHSLD La Vigi Saint-Augustin, le 30 janvier 2019, à l'âge de 84 ans et 9 mois, est décédée madame Mance Roy, épouse en premières noces de feu Réjean Paré et en secondes noces de Raymond Noël, fille de feu Marie-Jeanne Veilleux et de feu Arthur Roy. Elle demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.La famille recevra les condoléances auà compter de 9h.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses frères et sa sœur: Jacques (Laurette Labé), Thérèse (Yvon Fortin) et André (Denise Marcoux); ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Elle était la sœur de feu Françoise (feu Jean-Noël Boulet), feu Jeannette (Fernand Bélanger), feu Suzanne (feu Raymond Nadeau) et de feu Lisette. Elle était également la belle-sœur des membres de la famille Noël : feu Roland (Yolande Dorion), feu Jean-Guy (Jeanine Thiboutot), feu Pauline (m.i.c.) et feu Claude (prêtre). Sincères remerciements au personnel du CHSLD La Vigi Saint-Augustin pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, téléphone : 418 527-4294, : www.societealzheimerdequebec.com Des formulaires seront disponibles sur place.