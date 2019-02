HUPPÉ, Luce Bellavance



Avec sérénité, entourée de l'amour des siens, à l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 2 février 2019, à l'âge de 78 ans, est décédée Mme Luce Bellavance, épouse de M. Normand Huppé. Elle demeurait à Sainte-Marie et était native de Sainte-Germaine (Lac-Etchemin). La famille vous accueillera ausamedi le 16 février 2019 de 9 h à 12 h.Elle laisse dans le deuil outre son époux: Normand Huppé, ses enfants: Barbara (feu Roger Surprenant, Dominic Lemieux), Marco, Donald (Julie Bédard), Bernard (Catherine Gagné), Valérie (Nicolas Potvin); ses petits-enfants: Éric et Hugo Surprenant; Jessy; Rose-Marie, Éliane et Étienne; Jasmine et Émile; Laurence et Gabrielle; ses frères et sœurs: feu Jeanne D'Arc (feu Jean-Marc Drouin), feu Laurence (feu Claude-Marc Couture), feu Rollande (Robert Asselin), Madeleine (feu Henri-Paul Côté), feu Claude (Bibianne Marcoux), Yvon (Lynda Pineau), Gervaise (Robert Gilbert), Lucette (feu Henri-Paul PAULO Poulin), Pauline (Raymond Desautels), Colette (feu Claude Mercier, Michel Demers), Napoléon PAULO (Sylvie Sauriol), Roger (feu Lise Parent), Guy (Micheline Cardinal), Diane (José Mendonza) et France; ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Cécile (feu Marcel St-Hilaire), Maurice (Jeanne Jacques), Robert (France Richard), feu Léo (Diane Lessard) et Carmelle. Elle laisse également dans le deuil ses cousins, cousines, neveux, nièces et plusieurs ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel et particulièrement l'équipe des soins palliatifs de l'Hotel-Dieu-de-Lévis pour leur dévouement. Dons suggérés : Fondation de la Maison Michel-Sarrazin : https://www.jedonneenligne.org/michel-sarrazin/DIM/