L'HEUREUX, Yvan



A l'Institut de Cardiologie de Montréal, le 31 janvier 2019, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Yvan L'Heureux, époux de feu Noëlla Gamache. Il laisse dans le deuil ses filles: Edith et Sylvie (Serge Daneau); ses petits enfants: Marie-Michelle Venne (Kaven Robillard); Jacob, Roxanne et Florence Dion (Frédéric Bournival); ainsi que sa sœur Mme Gisèle L'Heureux. Conformément à ses volontés, il ne sera pas exposé et il n'y aura aucune cérémonie. Ceux qui désirent honorer sa mémoire peuvent le faire en envoyant un don à la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal, 4100, rue Molson, bureau 340, Montréal (Québec) H1Y 3N1 Téléphone: 514 593-2525 Sans frais: 1 877 518-2525 ou directement en ligne https://www.icm-mhi.org/fr/fondation/je-donne/don-memoriam. La famille remercie les médecins et le personnel de l'Institut de Cardiologie pour les bons soins prodigués.