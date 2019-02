THÉRIAULT, Adrienne Bélanger



Au C H U - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 1 février 2019, à l'âge de 97 ans et 4 mois, est décédée madame Adrienne Bélanger, épouse de feu monsieur Antoine Thériault, fille de feu madame Rose-Anna Dionne et de feu monsieur Alfred Bélanger. Native de Trois-Pistoles, elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 15 février 2019, de 13h à 16h et de 18h à 21h.où la famille recevra d'autres condoléances à compter de 10h. L'inhumation se fera au cimetière Trois-Pistoles à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Pierrette, Jean-Claude (Esther Gauthier), Mario (Nathalie Isabelle) et Robert (Lucielle Rouillard); ses petits-enfants: Évelyne (Réal Paris), Pierre-Antoine (Bianca Lavoie); son arrière petit-fils: Olivier Rochette-Thériault; elle laisse aussi dans le deuil les filles de madame Lucielle Rouillard: Justine (Pascal Cyr) et Judith (Dominic Michaud), ainsi que leurs familles respectives; ses frères et ses soeurs: Simone (feu Alphée Pelletier), Gabrielle (feu Jean-Baptiste Dubé), Edmour (Paule Drouin), Gilbert (feu Murielle Morais) et Dina s.r ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et ses soeurs qui l'ont précédée: Cécile, Robert (feu Marguerite Caron), Fernand (feu Marguerite Talbot), Lionel et Jean-Claude. La famille tient à remercier tout le personnel de la Maison Vilar pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles sur place.