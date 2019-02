BÉDARD, Michel



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Michel Bédard, décédé le 8 février 2019 à l'âge de 69 ans, au Foyer de Saint-Apollinaire (Québec). Il était le conjoint de madame Linda Hogan. Le fils de feu monsieur Armand Bédard et de feu madame Maria Bergeron, en premières noces et de feu madame Laurette Parent en secondes noces. Il résidait à Sainte-Agathe de Lotbinière depuis de nombreuses années. La famille vous accueillera pour recevoir les condoléancesde 9 h30 à 11 h,L'inhumation des cendres se fera ultérieurement en toute intimité au cimetière de Saint-Flavien. La direction des funérailles a été confiée àIl laisse dans le deuil outre sa conjointe Linda et leur fils Kevin, sa fille: Guylaine (Yves Boilard); ses petites-filles: Laynie et Catherine et Nicole Olivier, son épouse en premières noces. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: feu Benoit Bédard (Céline Daigle), feu Roland (Annie Kirouac), feu Françoise, Sr Monique Bédard s.c.s.l, Ghyslaine Labonté, Rosaire Bédard (Johanne Roussel), Marcel Labonté (Pierrette Delisle), Pauline Bédard (Marc-André Boucher), Gaétan Labonté, Lise Labonté, Carole Labonté, feu Daniel Bédard (Diane Gingras), feu Pierre Bédard et Louise Bédard (Adélard Demers); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Hogan: Richard, Jacline, Édith (Jean-René McDonald), Norman (Guylaine Lehoux), David (Sonia Tardif), Nancy et Kathleen (Yvan Drouin), ses beaux-parents: Edouard Hogan et Huguette Champagne ainsi que plusieurs oncles et tantes, cousins, cousines, neveux et nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Foyer de Saint- Apollinaire pour leurs bons soins et leur accompagnement tout au long de sa maladie. Merci de compenser l'envoi de fleurs par un don adressé à la Société Alzheimer sise au 730, avenue Taniata, local 110, Lévis (Québec) G6Z 2C5. Des enveloppes seront disponibles lors de la cérémonie.