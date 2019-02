AONZO, Lucien



Au CHSLD Vigi Notre-Dame de Lourdes, entouré de ses filles, le 6 février 2019, à l'âge de 87 ans et 10 mois, est décédé Monsieur Lucien Aonzo, époux de feu Dame Nicole Rodrigue. Il demeurait à St-Anselme. Il laisse dans le deuil ses filles: Sylvianne (Jacques Breton), Guylaine (Pierre Fournier) et Vicky, son petit-fils Jonathan Breton, son frère et sa soeur: Sylvain (Paule Berteaux), Anna (Max Ferrrari), ses belles-soeurs et son beau-frère: Claudette Rodrigue (feu Raymond Roy), feu Céline Rodrigue ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier bien sincèrement tout le personnel du CHSLD Vigi Notre-Dame de Lourdes pour tous les bons soins prodigués à M. Aonzo. La famille recevra les condoléances au complexedès 14h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis 143, Wolfe, Lévis QC G6V 3Z1 ou à L'Association des Bénévoles du CHSLD Vigi Notre- Dames-de-Lourdes, 80 rue Principale, St-Michel de Bellechasse, QC G0R 3S0. Des formulaires seront disponibles au salon.