ROUSSEL, Raymonde



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 1er février 2019, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Raymonde Roussel, épouse de feu André Côté, en 1ères noces et de feu Jean-Marie St-Jacques en deuxièmes noces.Elle laisse dans le deuil ses quatre filles Johanne (Nicolas Beaudoin), Sylvie (René Déry), Ghislaine (Claude Laliberté) et Caroline (Pascal Sanschagrin). Elle laisse aussi dans le deuil 7 petits-enfants Pierre, Nicolas, Paul-André, Charles, Maude, Sébastien et Alex et 2 arrière-petits-enfants Julia et Léa.La famille recevra les condoléances à l'église 1 heure avant la cérémonie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU de Québec pour les maladies auto-immunes.(GL 4100269). Des formulaires seront disponibles sur place.