LAMONTAGNE, Cécile



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Cécile Lamontagne, décédée le 4 février 2019 à l'âge de 87 ans, au Centre d'Accueil Saint-Joseph de Lévis, entourée de l'amour des siens. Elle était l'épouse de feu monsieur Raymond Nadeau. La fille de feu monsieur Joseph-Louis Lamontagne et de feu madame Alexina Therrien. Native de Saint-Michel de Bellechasse, elle résidait à Lévis depuis plusieurs années. La famille recevra vos condoléancesde 11h à midiL'inhumation des cendres aura lieu au Cimetière Mont-Marie de Lévis au printemps prochain en toute intimité. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs prédécédés: feu Rosanne (feu Alphonse Bourget), feu Yvonne sœur de la Charité de Québec, feu Paul-Henri (feu Geneviève Breton), feu Fernande (feu Charles-Edouard Turcotte), feu Eugène (feu Jeannine Lauzon), feu Jean-Louis (feu Thérèse Lapointe), feu Simone (feu Noël Boisvert), feu Fernand, feu François (feu Florence Paré), feu Jacqueline (feu Michel Thibault), feu Marcel (Norma Graham) et feu Gaston (Céline Bélanger). Elle laisse dans le deuil ses enfants: Rémi, Johanne (Denis Boivin), Patricia (Guy Gaudreau), Marielle (Donald Garant). Elle laisse également dans le deuil ses frères et ses sœurs : Camille (feu Georgette Turgeon), Thérèse (feu Léo Lamontagne), Gertrude (Paul- Armand Mercier), Françoise (feu Jacques Carrier), Rachel (feu Benoit Pouliot), Micheline (Pierre Lavallière), Rolande (André Robitaille) et Denise. Sont également affectés par son décès, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Nadeau ainsi que plusieurs cousins et cousines, neveux et nièces, autres parents et plusieurs ami(e)s.