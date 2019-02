ROUSSEAU, Ginette



A la Maison Michel-Sarrazin, le 3 février 2019, à l'âge de 70 ans et 4 mois, est décédée madame Ginette Rousseau, épouse de monsieur Denis Côté, fille de feu madame Maria Isabel et de feu monsieur Antonio Rousseau. Elle demeurait à Québec.Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s au, de 13h à 15h30.Les cendres seront déposées au Mausolée Catherine de Saint-Augustin du Cimetière Saint-Charles à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil, outre son époux bien-aimé Denis Côté, ses enfants adorés: Jean-François (Stéfanie Rondou-Pontbriand) et Marie-Hélène (Sylvain Vézina); ses petits-enfants: Félix et Coralie; ses frères, ses beaux-frères et sa belle-sœur: Gérard (Micheline Bastien), Jocelyn et son fils Alexandre; ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Côté: Jean-Yves (feu Isabelle Proulx) Normand (Mariette Landry), feu Jocelyne, Raymonde, Charles (Francine Soucy), Pierre (Fernande Landry), Margot (Ghislain Proulx), feu Michel, Claude, Jacques (Francine Parent), André (Francine Landry), feu Gabriel (Lucie Ouellet). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille remercie le personnel soignant ainsi que les nombreux bénévoles de la Maison Michel-Sarrazin pour leur soutien, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, téléphone: 418 687-6084, site Web: www.michel-sarrazin.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.