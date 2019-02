PLAMONDON, Thérèse Poulin



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 7 février 2019, l'âge de 91 ans, est décédée madame Thérèse Poulin, épouse de feu Aurélien Plamondon. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule samedi 16 février 2019 de 9 h à 10h30.et de là au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil, sa sœur Gabrielle Poulin Duval, ses belles-sœurs: Jacqueline Dompierre (feu André Poulin) et Monique Dussault (feu Fernand Poulin). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces des familles Poulin, Vaudreuil, Duval, Lévesque, Cloutier et Plamondon, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du 5e étage de Place Alexandra pour les bons soins prodigués.