BERTRAND, Michel



Entouré de l'amour des siens, à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 7 février 2019, à l'âge de 62 ans, est décédé Michel Bertrand, époux de Lorraine Plante. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Jean-Chrysostome. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils: Philippe (Cathy Valcourt) et Marc-Antoine (Marie-Ange Méthot); ses petits-enfants: Magalie et Antoine; ses soeurs: Monique (Jacques Simoneau) et Hélène; ses belles-soeurs et beaux-frères de la famille Plante: Louise (René Roy), Monique (Jean-Guy Roy), Luc (Claire Duchaine) et Céline (Jean Simard); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s, en particulier Chantal Gauthier, Johanne Paradis, Guy Prégent et Louise Bourcier. Sincères remerciements au personnel du département d'hémato-oncologie, 3ème étage, de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec dédié à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus (https://fondationduchudequebec.org/).La famille vous accueillera auà compter de 9h.