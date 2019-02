LÉGARÉ, Gaston



À l'Hôpital Laval (I.U.C.P.Q.), le 3 février 2019, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Gaston Légaré, conjoint de feu madame Ginette Beaulieu, fils de feu Albert Légaré et de feu Almida Verret. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 15 février 2019 de 19h à 21h et le samedi 16 février 2019 de 9h à 10h.Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Claude (feu Yolande Denis), Monique (feu Jean-Marc Rhéaume), feu Paul-André (Annette Vaillancourt), Laurette (René Rhéaume), Alain (feu Louise Fiset); son beau-frère et sa belle-sœur : Laurier Beaulieu et Hélène Dionne; plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Laval (I.U.C.P.Q.) pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bur. 104, Montréal (Québec) H1N 1C1, Tél. : 1-800-295-8111 ou 1-888-768-6669 poste 221, Internet : www.pq.poumon.ca (pour un don en ligne).