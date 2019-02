JULIEN, Denise Couture



À l'Hôtel-Dieu de Québec, est décédée à l'âge de 80 ans, madame Denise Couture, épouse de monsieur Hector Julien. Elle était la fille de feu monsieur Joseph Couture et de feu dame Marie-Jeanne Juneau. Elle demeurait à St-Augustin-de-Desmaures. La famille recevra vos condoléancesde 13h45 à 15h, en présence des cendres.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Richard (Francine Rochette), Marcel (Marlène Laverdière) et Nathalie (Mathieu Bergeron); ses petis-enfants: Catherine (Anthony Johansen), Alexandra, Eddy, Carolane et Samuel; sa soeur Claire; ses beaux-frères et belles-soeurs des familles Couture et Julien: Candide J. Couture, Gabrielle Genois, Gérard, Jeannine Gingras, Colette, Gilles (Johanne Lepage), Rita (Pierre Drolet), Nicole (Gilles Drolet), ses tantes; ses neveux et nièces; ses cousins et cousines ainsi que de nombreux parents et amis. Elle est allée rejoindre son frère Raymond et sa soeur Claudette ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Julien: Henri-Paul, Pauline (Georges-Albert Gingras), Jeannette (André Auger), Jeannine Auger, Aline (Léon Gingras), Conrad, Jean-Noel et Marc Fiset qui l'ont précédée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de la Société Canadienne du Cancer par le biais de leur site internet: https://www.cancer.ca. Des formulaires seront également disponibles à l'église.