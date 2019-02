DUFOUR, Sonia



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 4 février 2019, à l'âge de 47 ans et 6 mois, est décédée Mme Sonia Dufour, fille de M. Paul-René Dufour et de dame Monique Pérusse. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairevendredi le 15 février 2019 de 18h à 22h. Samedi, jour des funérailles, il n'y aura pas de rencontre au salon.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de St-Grégoire de Montmorency. Outre ses parents, elle laisse dans le deuil son fils Jeff Lessard; ses frères et ses belles-sœurs: Laurent Thibergien, Jean-François (Catherine Laplante) et Sylvain (Valérie Barrette Mathieu); ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à L'Association pulmonaire du Québec, 104-6070 rue Sherbrooke Est, Montréal (Qc), H1N 9Z9. Par téléphone au 1(888) 768-6669 / site internet : www.pq.poumon.ca