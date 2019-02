AUDET, Lucille Savard



Au CHSLD de l'Hôpital Ste-Anne-de Beaupré, le 9 février 2019, à l'âge de 85 ans et 8 mois, est décédée dame Lucille Savard, épouse de monsieur Camille Audet. Elle demeurait à Château-Richer.où les membres de la famille recevront les condoléances à compter de 10 h. Elle laisse dans le deuil outre son époux monsieur Camille Audet; ses enfants: Michel (Johanne Beaupré), Carole (Denis Ouellet), Diane (Jean-Nil Gagnon), Denis (Annie Turcotte) et Ghislaine (Jocelyn Verret); ses petits-enfants: Mikael Audet, Carl Ferland, Stéphanie, Isabelle et Marilyne Gagnon, Jessica Régis Audet, Maxime et Gabriel Verret; ses frères et sœurs de la famille Savard; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Audet ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 Ave. Belvédère, bureau 312, Québec Qc G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles ont été confiée à la