MORISSETTE MARCOTTE, Yvette



Au Centre d'hébergement de Donnacona, le 29 janvier 2019, à l'âge de 85 ans et 5 mois, est décédée dame Yvette Morissette, épouse de feu monsieur Jean-Guy Marcotte. Elle demeurait à Donnacona, autrefois de Portneuf. La famille recevra les condoléancesL'inhumation se fera ultérieurement. La direction des funérailles a été confiée à laMadame Morissette laisse dans le deuil ses enfants : Judith (Denis Langlois) et Denis (Lucie Robitaille); ses petits-enfants : Émilie Langlois et William Vohl-Marcotte (Marie-Christine Thibault); ses frères et sœurs : feu Marie-Paule (feu Charles Fournier), Jacqueline (feu Jules Frenette), feu René (Jacqueline Bédard), feu Marcel (Camille Alain), feu Jean-Jules (Solange Renaud), feu Jeannette (feu Raymond Naud), Madeleine et Louise (feu Robert Brière) ; sa belle-sœur feu Isabelle Marcotte (Gérard Lortie) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement de Donnacona pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, ave Belvédère, Québec, Qc, G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles à l'église.