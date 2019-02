LÉGARÉ, Brigitte



À Québec, le 11 février 2019, à l'âge de 55 ans, est décédée madame Brigitte Légaré, épouse de monsieur Jean- François Plourde. Elle était la fille de monsieur Marcel Légaré et de feu madame Gabrielle Bégin. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le vendredi 15 février de 14h à 17h et de 19h à 22h et samedi 16 février de 10h à 12h au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière paroissial. Madame Légaré laisse dans le deuil son époux Jean-Francois; son père Marcel Légaré; ses frères et sœurs: Marc (Nicole Laverdière), Pierre (Marlène Villeneuve), Denis (Roxane Gobeil), Isabelle (Richard Langevin) et Solange (Richard Boutet); ses beaux-frères et belles-sœurs: Suzanne Ouellet (feu Jean-Claude), Bernard (Lily Tsa Tzu), Denise (feu Daniel Roose), Claudette Côté (feu Laurier), Richard (Marcelle Hudon), Sr Hélène OSU, Rachel (Gérard Guay), Cécile et Marc (Geneviève Hurtubise) ainsi que plusieurs neveux, nièces, tantes, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Elle était également la belle-sœur de feu Adrien Plourde (feu Marielle Girard, feu Jocelyne St-Gelais). La famille tient à remercier toute l'équipe des soins palliatifs du CLSC Maizerets, en particulier la Dre Isabelle Kirouac pour sa chaleur et son humanisme. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Maison du Renouveau, 880 Carré de Tracy Est, Charlesbourg G2L 1M5 ou les Sœurs Dominicaines Missionnaires Adoratrices, 131 rue des Dominicaines, Québec G1E 6S8.