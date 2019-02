COUTURE, Benoit



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 30 janvier 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Benoit Couture, fils de feu madame Alphonsine Couture et de feu monsieur Louis-Philippe Couture. Il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances auà compter de 9h30.Il était le frère de feu Germaine (feu Gilles Boulanger), feu Rollande, feu Louis-Philippe (Mariette Couture), feu Paul-Eugène (feu Jeannine Thivierge) et de feu Armand (feu Louise Leclerc). Il était également l'oncle de Denise Boulanger, feu Louise et Richard Couture (Geneviève Fournier), Yvon Couture et de Michel et Diane Couture (Sylvain Breton). Merci à tout le personnel de la Villa Mon Repos pour les bons soins prodigués et pour votre gentillesse. Merci également au personnel soignant de l'urgence de l'Hôtel-Dieu de Lévis, bloc C, pour votre support, votre compassion et votre dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, téléphone : 418 683-8666, www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.