PLAMONDON, Marcel R.



Ce que nous faisons pour nous-mêmes meurt avec nous, mais ce que nous faisons pour les autres reste pour toujours.À Saint-Raymond, le 5 février 2019, à l'âge de 83 ans et 5 mois est décédé monsieur Marcel R. Plamondon, époux de dame Aline Girard, fils de feu monsieur Rosaire-Delphis Plamondon et de feu dame Lucienne Dion. Il demeurait à Saint-Raymond. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lale vendredi 15 février de 19 h à 21 h et recevra les condoléancesà compter de 8 h,L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Outre son épouse Aline, monsieur Plamondon laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (Lise Michon), Vincent (Renée Allard), Marielle (Jean Rousseau) et Patrick (Annie Grandmont); ses petits-enfants: Marie-Christine (François Houde), Xavier, Charles, Pénélope, Marianne, Elisabeth, Félix, Loïc et Miko; ses arrière-petits-enfants: Livia et Louis-Alexandre Houde; ses frères et sœurs: Roger (Marie-Claire Gingras), Marie-Claire (Gilles Berrouard), Denise (feu Jean-Paul Morasse), Gérard (Diane Beaulieu), Micheline (Yves Plamondon) et Louisette (Serge Bouchard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Girard: feu Jules, feu Fernand (feu Marie-Paule Moisan), Rollande (feu Rolland W. Plamondon), feu Madeleine (feu Roger Vachon), Henriette (Albert Allard), Fernande (Roger Pelletier), Jean-Guy (Jacqueline Vézina), Céline (André Génois) et Nicole (Gérald Bédard) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s très chers(ères). Très impliqué dans les organismes de sa région, notamment comme Président-fondateur de la télévision communautaire de Saint-Raymond et dans sa profession de courtier d'assurance à titre de Président de l'Association des courtiers d'assurance du Québec, il a aussi été député de Portneuf et membre du tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole où il termina sa carrière professionnelle. La famille tient à remercier sincèrement le personnel du CLSC de Saint-Raymond pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond (Québec) G3L 1W1 des formulaires seront disponibles à l'église ou par internet www.fsssp.ca au fond des soins palliatifs à domicile.