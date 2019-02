CÔTÉ, Yves



À l'Hôpital du St-Sacrement de Québec, est décédé à l'âge de 80 ans et 4 mois, monsieur Yves Côté, époux de madame Hélène Rochette. Il était le fils de feu monsieur Robert Côté et de feu dame Thérèse Ross. Il demeurait à Québec et autrefois de Neuville. Président-fondateur de Carelex Inc. et Les Carrelages Portneuf Inc.; il s'est impliqué dans son milieu, notamment comme conseillé municipale de Pointe-aux-trembles (Neuville), il a été administrateur du C.A. de la Caisse Populaire de Neuville; il a également été marguillier pour la paroisse St-François-de-Sales à Neuville et finalement, il a été bénévole dans plusieurs organismes. La famille recevra vos condoléancesde 13h30 à 15h30, en présence des cendres.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Mario (Mireille Laforest) et Chantal (Éric Déry); ses petits-enfants: Véronique (Patrick Allen), Guillaume (Kym Valcourt-Crépeault), Frédérique (Philippe Aumont) et Félix; ses arrière-petits-enfants: Maelle, Kylian et Marilou; ses frères et soeurs: Rita, Marcel (Claire Rioux), Daniel (Johanne Auclair), Gaétan (Francine Plante), Johanne (Yves Dalpé) et Martin; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Rochette: Blandine Gagnon, Marc-André Auger (Rosalie Presse), Françoise (Gaston Langlois) et Thérèse Blondeau; ses filleuls: Pierre Bergeron (Sylvie Beaudin) et Ariane Côté; ses neveux et nièces; son oncle Georges Côté; ses cousins et cousines ainsi que de nombreux parents et amis. Il est allé rejoindre sa soeur feu Pierrette ainsi que ses beaux-frères et sa belle-soeur de la famille Rochette: Pierre, Benoît, Jean, Denis et Claire qui l'ont précédé. La famille aimerait remercier le Dr Jean-François Grenon, les membres du personnel oncologique de l'Hôpital Enfant-Jésus, le CLSC de Limoilou ainsi que les soins palliatifs de l'Hôpital du St-Sacrement pour les bons soins prodigués à monsieur Yves Côté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU de Québec. Des formulaires seront disponibles à l'église.