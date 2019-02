GUILLEMETTE, Jeannine Lacasse



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 5 février 2019, à l'âge 81 ans est décédée madame Jeannine Lacasse, épouse de feu Raymond Guillemette et fille de feu Joseph Lacasse et de feu Lydia Labbé. Elle demeurait à Lévis, autrefois de Saint-Damien de Bellechasse.La famille recevra les condoléances auà compter de 9 h.Les cendres seront déposées ultérieurement au Columbarium du cimetière du Boisé, 48 rue Leblond à Saint-Damien. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lise, Daniel (Denise Leclerc), Yvon (Marie-Claude Breton), Réjean (Andrée Dubois); ses petits-enfants: Marie-Michelle, Émilie, Louis-Charles, Anthony, Laurie-Pier, Abygail et ses arrière-petits-enfants: Kelly-Ann, Alyson, James et Jules. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée