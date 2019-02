HÉBERT MONTMINY, Rachel



Au Centre d'hébergement Champlain-Chanoine-Audet, le 3 février 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Rachel Hébert, fille de feu Georges Hébert et de feu Angèle Coulombe. Elle demeurait à Sainte-Croix-de-Lotbinière. La famille vous accueillera à la :le vendredi 15 février de 19h à 21h30 et le samedi 16 février à compter de 9 heures.L'inhumation se fera à une date ultérieure au cimetière de Sainte-Croix. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Irène (Denis Monfet), Colette, Lucille, Micheline (Jean-Pierre Hamel), Johanne (Gaétan Cantin), Michel (Carole Bergeron) Marc, Alain (Brigitte Larocque) et le père de ses enfants feu Charles-André Montminy; ses 15 petits-enfants : Suzanne, Jean-Philippe et Olivier Monfet - Pierre-André Petit - David, Israël, Myriam, Rachel, Christine et Julien Hamel - Nicolas et Pierre-Luc Cantin - Sandra, Judith et Marie-Pier Montminy et leurs conjoints, conjointes et 24 arrière-petits-enfants. Elle laisse également ses sœurs Jeanne, Carmen (Hervé Leclerc) Liliane (feu Charles Leclerc). Elle est allée rejoindre ses frères Adélard, Roland (Geneviève Foster) Maurice (Bernadette Olivier), Martial (Lisette Blanchet) et André. Sont également affectés par ce deuil son ami Paul-Émile Hébert, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis, ainsi que la famille de feu Adrien Sanfaçon. La famille tient à remercier le personnel de la Cité des Étoiles et du Centre d'hébergement Champlain-Chanoine-Audet pour leur dévouement et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson, des formulaires seront disponibles au salon.