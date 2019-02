COLLIN, Denis



À Sainte-Apolline, le 6 février 2019, à l'âge de 55 ans est décédé monsieur Denis Collin époux de madame Caroline Couture. Fils de madame Lina Couture et de feu monsieur Paul-Émile Collin, il demeurait à Sainte-Apolline de Patton, comté de Montmagny. Outre sa mère et son épouse, il laisse dans le deuil ses filles: Mylène (Dominik Duval) et Vanessa (Philippe Vollant) ainsi que son petit-fils Jayden. Il était le frère de: Micheline (feu Lionel Deschênes), Herman (Hélène Goupil), Doris (Léo Breton), Louisette, Gilbert (Guylaine Caron), feu Benoit et Viateur (Caroline Gaudreau). Sont aussi affectés par son départ, les membres de la famille Couture; sa belle-mère Jeanne-Aimée Ouellet (feu Fernand Couture), ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Réjean, Germain (Francoise Bouchard), Ghislain (Johanne Boutin), Martin (Mélanie Dubé), Martine (Marc Cloutier) et Annie (Robert Rousseau), ainsi que ses oncles et tantes, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre de prévention du suicide de Québec, 1310,1ère Avenue, Québec (Québec) G1L 3L1, www.cpsquebec.ca. Des formulaires seront disponibles à la salle. Les membres de sa famille vous accueilleront à lasamedi jour des funérailles à compter de 11h.La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire