THIBAULT, Armand



Au CHSLD Sainte-Anne-de-Beaupré, Beaupré, le 30 janvier 2019, à l'âge de 93 ans 3 mois, est décédé docteur Armand Thibault, époux de feu dame Claire Dupont. Né à Chapleau, Ontario, le 30 octobre 1925, il était le fils de feu dame Alexina Minville et de feu monsieur Henri Thibault. Il demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àle vendredi 15 février 2019 de 14 h à 17 h et de 19 h à 22 h de même que le samedi 16 février de 9 h à 10 h.Le corps sera porté en terre au cimetière de Giffard au printemps 2019. Dr Thibault laisse dans le deuil ses filles : Nicole (feu Paul-Henri Bergeron), Chantale (Christian Renaud); son petit-fils Jean-Yves Paquet (Émilie Castonguay); son arrière-petit-fils Charles-Olivier Paquet; son beau-frère et ses belles-sœurs : Jean-Marie Dupont (Yvette Caron), Jeanne-Marie Dupont (feu Florian Jolin) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie spécialement Lise Dupont et André Boies pour leur dévouement. Merci également à la docteure Caroline Kochuyt et à tout le personnel du CHSLD de Sainte-Anne-de-Beaupré pour les soins prodigués. Les Funérailles sont sous la direction de :